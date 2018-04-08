ГСЧС предупреждает о риске подтопления

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает, что, по данным Гидрометцентра, 8-10 апреля на реках Украины продолжится развитие весеннего половодья.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"В течение 8-10 апреля подъем уровней воды будет составлять: на реках бассейнов Припяти, средних и нижних течениях Сулы, Псла, Ворсклы - 0,1-0,5 м с выходом воды на пойму, ее дальнейшим затоплением (Сумская, Полтавская обл.), достижением отметок начального затопления отдельных хозяйственных сооружений (в Ратновском, Старовижевском, Любешевском, Маневичском районах Волынской обл.)", - говорится в сообщении.

Кроме того, на реках бассейна Десны, Северского Донца - 0,4-1,2 м ожидается выход воды на пойму Десны (в районе города Новгород-Северский) и малых рек в Черниговской, Сумской областях и дальнейшее ее затопление на реках Убидь и Снов: дальнейший перелив воды через дороги местного значения, окружение водой пониженных населенных пунктов в Черниговском районе (Черниговской обл.); достижение отметок начального затопления отдельных хозяйственных сооружений и населенных пунктов в Новопсковском районе Луганской области.

На Верхнем Днепре (в Черниговской обл.) - 0,2-0,4 м, ожидается начальный выход воды на пойму без негативных последствий.