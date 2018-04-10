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На Донбассе исчезли четверо гражданских

Станица Луганская
19:51 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: antikor.com.ua

Новости Украины: Полиция разыскивает исчезнувших накануне четверых жителей н.п.Песчаное Станичнго-Луганского района.

Сотрудники Национальной полиции Украины разыскивают четверых жителей населенного пункта Песчаное (Станично-Луганский р-н, Луганская обл.), которые ранее выехали на автомобиле "Нива Шевроле" в неизвестном направлении и до сих пор не вернулись, сообщает пресс-центр штаба АТО.

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"В настоящее время представителями Национальной полиции Украины проводятся неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения этих лиц", - говорится в обнародованном во вторник днем на странице пресс-центра штаба АТО в соцсети Фейсбук сообщении.

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Новости Украины, АТО, Донбасс, Песчаное, Станица-Луганская, Штаб.
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