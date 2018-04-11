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Сепаратисты ночью обстреляли жилой сектор Авдеевки

Авдеевка
09:18 Сегодня Телеграф
Фото: (twitter.com/PavloKlimkin)

Новости Украины: В ночь на среду боевики обстреляли частный сектор Авдеевки.

 Боевики в ночь на среду обстреляли частный сектор Авдеевки, разрушены строения, пострадавших нет, сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"Ночью пророссийские наемники обстреляли частный сектор так называемой старой Авдеевки. Попали в дом и сарай на улице Лермонтова. Как доложил мне Павел Малыхин, председатель ВЦА Авдеевки, обстрел начался ночью, люди успели спрятаться в укрытие и просидели там до утра. К счастью, никто не пострадал", – написал он на своей странице в Фейсбук в среду утром.

П.Жебривский отметил, что на месте происшествия уже работает следственно-оперативная группа полиции.

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Новости Украины, Авдеевка, Боевики, Донбасс, Сепаратисты.
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