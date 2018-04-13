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Здание "Киевгорстроя" обстреляли из гранатомета

Здание "Киевгорстроя"
03:55 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: kmb.ua

Новости Украины: Около 02:00 ночи поступило сообщение о взрыве на улице Емельяновича-Павленко, туда срочно отправилась оперативно-следственная группа.

Здание "Киевгорстроя" на улице Емельяновича-Павленко 4/6 в Печерском районе Киева обстреляли из ручного противотанкового гранатомета.

Об этом сообщает Громадське.

Неизвестные попали в отдел продаж "Киевгорстроя", там, в частности, выявлено хвостовик снаряда.

Отмечается, что сразу возле отдела продаж "Киевгорстроя" расположен ресторан "Хмели-сунели", боковая часть которого также повреждена взрывом.

Как известно, отстрелянный тубус гранатомета лежит через дорогу от здания. На тубусе гранатомета спиленные номера, поэтому его происхождение невозможно установить.

На месте присутствуют по меньшей мере четыре автомобиля полиции. Других деталей инцидента в полиции не сообщили.

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Новости Украины, гранатомет, Здание "Киевгорстроя", Киев, Полиция, Стрельба.
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