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В Запорожской области саперы ГСЧС ликвидировали авиабомбу времен войны

В Запорожской области саперы ГСЧС ликвидировали авиабомбу времен войны
03:20 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: На побережье Азовского моря саперы ГСЧС уничтожили авиабомбу времен Второй мировой войны

В Запорожской области на берег Азовского моря выбросило авиабомбу SD-50 времен Второй мировой войны, сообщили в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Запорожской области в пятницу.

 Как сообщает пресс-служба ведомства, опасный боеприпас - авиабомба SD-50 была обнаружена местными жителями в с.Степановка Приазовского района (Запорожская обл.).

 Пиротехники ГСЧС ликвидировали авиабомбу в специально отведенном месте.

 Как выяснилось взрывоопасный 54-килограммовый боеприпас оказался в Азовском море после того, как его  вымыло водой из кручи, где он пролежал со времен Второй мировой войны.

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Все по теме:

Новости Украины, Авиабомба, Азовское море, ГСЧС, Запорожская область, с.Степановка.
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