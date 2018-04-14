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В Запорожской области саперы ГСЧС ликвидировали авиабомбу времен войны
03:20 Сегодня Телеграф
Фото: Facebook
Новости Украины: На побережье Азовского моря саперы ГСЧС уничтожили авиабомбу времен Второй мировой войны
В Запорожской области на берег Азовского моря выбросило авиабомбу SD-50 времен Второй мировой войны, сообщили в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Запорожской области в пятницу.
Как сообщает пресс-служба ведомства, опасный боеприпас - авиабомба SD-50 была обнаружена местными жителями в с.Степановка Приазовского района (Запорожская обл.).
Пиротехники ГСЧС ликвидировали авиабомбу в специально отведенном месте.
Как выяснилось взрывоопасный 54-килограммовый боеприпас оказался в Азовском море после того, как его вымыло водой из кручи, где он пролежал со времен Второй мировой войны.
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