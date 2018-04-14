В Запорожской области саперы ГСЧС ликвидировали авиабомбу времен войны

В Запорожской области на берег Азовского моря выбросило авиабомбу SD-50 времен Второй мировой войны, сообщили в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Запорожской области в пятницу.

Как сообщает пресс-служба ведомства, опасный боеприпас - авиабомба SD-50 была обнаружена местными жителями в с.Степановка Приазовского района (Запорожская обл.).

Пиротехники ГСЧС ликвидировали авиабомбу в специально отведенном месте.

Как выяснилось взрывоопасный 54-килограммовый боеприпас оказался в Азовском море после того, как его вымыло водой из кручи, где он пролежал со времен Второй мировой войны.