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Под Киевом задержали браконьера

Браконьерство
09:11 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: Несмотря на запрет рыбной ловли по причине нереста, мужчина промышлял рыбалкой, расставив сети в р. Десне.

В акватории Десны неподалеку с.Воропаев (Киевская область) правоохранители обнаружили 51-летнего мужчину с уловом рыбы, информирует пресс-служба ГУ Национальной полиции Киевской области.

"Вблизи села Воропаев человек вечером поставил на реке сетки, а утром приехал на автомобиле забрать рыбный трофей. На горячем его задержали сотрудники водной полиции Вышгородского района", – говорится в сообщении.

Как отмечается в пресс-службе ведомства, полицейские изъяли на месте происшествия автомобиль с прицепом, резиновую лодку, сети общей длиной 200 метров, и рыбу. По данному факту возбуждено уголовное производство по ст.249 Уголовного кодекса Украины (незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом).

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Новости Украины, Браконьерство, Десна, Запрет, Нерест, Рыболовля.
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