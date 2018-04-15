Под Киевом задержали браконьера

В акватории Десны неподалеку с.Воропаев (Киевская область) правоохранители обнаружили 51-летнего мужчину с уловом рыбы, информирует пресс-служба ГУ Национальной полиции Киевской области.

"Вблизи села Воропаев человек вечером поставил на реке сетки, а утром приехал на автомобиле забрать рыбный трофей. На горячем его задержали сотрудники водной полиции Вышгородского района", – говорится в сообщении.

Как отмечается в пресс-службе ведомства, полицейские изъяли на месте происшествия автомобиль с прицепом, резиновую лодку, сети общей длиной 200 метров, и рыбу. По данному факту возбуждено уголовное производство по ст.249 Уголовного кодекса Украины (незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом).