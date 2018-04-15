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Полиция пресекла деятельность трех центров наркоторговли

Сбыт наркотиков
09:26 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: Деятельность наркодельцов пресекли сразу в трех областях Украины, изъяты наркотики, оружие и незаконную выручку.

В Херсонской, Одесской и Киевской областях правоохранители прекратили незаконную деятельность сбытчиков наркотических препаратов, сообщила пресс-служба ГУ Национальной полиции. В частности, в Херсонской области правоохранители задержали двух сбытчиков синтетического психотропа PVP, который они реализовывали через созданный интернет-магазин. У злоумышленников изъяли 70 г указанного психотропа и средства в национальной и иностранной валютах на сумму более 65 тыс. грн.

В Одесской области разоблачили противоправную деятельность 26-летнего наркосбытчика, у которого изъяли более 400 г амфетамина и каннабиса (так называемые "бошки"). Кроме того, злоумышленник хранил у себя ружье, запчасти огнестрельного оружия и значительные суммы средств, как в гривнах, так и в долларах США. А в Киевской области сотрудники Управления противодействия наркопреступности (УПН) ликвидировали лабораторию по изготовлению амфетамина, обустроенную 34-летним членом группировки наркодельцов. "В целом, у двух фигурантов изъято 700 г амфетамина и оружие. Злоумышленники задержаны", – отметили в ведомстве.

Как отмечается, в отношении злоумышленников возбуждены уголовные производства по ст.309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта), ст.313 (похищение, присвоение, вымогательство оборудования, предназначенного для изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, или завладение им путем мошенничества или злоупотребления служебным положением и другие незаконные действия с таким оборудованием) и ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

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Новости Украины, Амфетамин, Марихуана, Наркодельцы, Наркотики, Оружие, Полиция.
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