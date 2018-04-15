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С начала года в Украине произошло более 6 тыс пожаров на открытых территориях

С начала года в Украине произошло более 6 тыс пожаров на открытых территориях
18:06 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Твиттер

Новости Украины: В ГСЧС отмечают, что ежегодно такие пожары наносят значительный ущерб государству и окружающей среде.

С начала текущего, 2018 года количество пожаров на открытых территориях в Украине уже составляет более 6 тысяч случаев, большинство из которых случилось именно в апреле, сообщается на официальном сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"На территории Украины наблюдается повышение температурных показателей и незначительное количество осадков. Принимая во внимание это, а также на то, что люди начинают убирать свои приусадебные участки, сжигая остатки сухой растительности, существует угроза увеличения количества пожаров на открытых территориях. С начала апреля спасатели ГСЧС Украины уже неоднократно ликвидировали пожары сухой травы, камыша и мусора в Николаевской, Хмельницкой, Полтавской, Киевской, Кировоградской, Житомирской, Луганской и Винницкой областях", - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что ежегодно такие пожары наносят значительный ущерб государству и окружающей среде, могут повлечь пожары зданий и имущества, уничтожить линии электросетей, газо- и нефтепроводов, лесные насаждения, вызывают обострение аллергических реакций у людей, загрязняют воздух.

В связи с этим по всей стране сотрудники Службы спасения напоминают людям об опасности разведения очагов в естественных экосистемах и во время уборки приусадебных участков, путем выжигания сухой травы и мусора. Особенно отмечают спасатели то, что самовольное выжигание растительности или ее остатков строго воспрещается и за это предусмотрена административная ответственность.

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Как сообщалось, 15-16 апреля в ряде регионов Украины, преимущественно на западе, ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности (5 класса), во всех остальных – высокий (4 класса).

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Новости Украины, ГСЧС, Пожарная опасность, Пожары, Служба спасения.
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