Часть населения Красногоровки осталась без водоснабжения

В городе Красногоровка Донецкой области неизвестные подпалили плавни в районе Донецкого сельскохозяйственного техникума (ДСХТ), в результате чего был поврежден водопровод, часть жителей остались без водоснабжения.

"Вчера 14.04.2018 неизвестные совершили поджог плавней в районе ДСХТ. Силами ГСЧС и работников нашего коммунального предприятия пожар был ликвидирован. В результате пожара нанесен ущерб городу (перегорел водопровод) и часть населения осталась без воды на праздники", - сообщил заместитель руководителя Красногоровской военно-гражданской администрации Роман Коржов на своей странице в соцсети Фейсбук.

Он также добавил, что водоснабжение будет восстановлено в течение недели.