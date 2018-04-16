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Часть населения Красногоровки осталась без водоснабжения

Красногоровка
00:22 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: Причина произошедшего - поджог плавней Донецкого сельскохозяйственного техникума.

В городе Красногоровка Донецкой области неизвестные подпалили плавни в районе Донецкого сельскохозяйственного техникума (ДСХТ), в результате чего был поврежден водопровод, часть жителей остались без водоснабжения.

"Вчера 14.04.2018 неизвестные совершили поджог плавней в районе ДСХТ. Силами ГСЧС и работников нашего коммунального предприятия пожар был ликвидирован. В результате пожара нанесен ущерб городу (перегорел водопровод) и часть населения осталась без воды на праздники", - сообщил заместитель руководителя Красногоровской военно-гражданской администрации Роман Коржов на своей странице в соцсети Фейсбук.

Он также добавил, что водоснабжение будет восстановлено в течение недели.

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Новости Украины, Красногоровка, Новости АТО, Поджог.
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