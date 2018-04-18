КГГА просит Раду разработать закон, реформирующий "Киевтеплоэнерго"

Киевсовет обратится к Верховной Раде Украины с просьбой принять проект закона, дающий возможность коммунальному предприятию "Киевтеплоэнерго" использовать лицензии и тарифы ПАО "Киевэнерго", пока процесс получения на баланс имущества и вхождения в полноценную работу будет продолжаться, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"Этот вопрос в первую очередь касается безболезненного постепенного перехода передачи функций ПАО "Киевэнерго" в город, поскольку существует очень много регуляторных вопросов лицензионного, тарифного характера, которые существенно затрудняют этот процесс. Чтобы не допустить рисков перебоев в снабжении услуг мы разработали законопроект, который обеспечивает правопреемство лицензий и тарифов при переходе функций по производству тепла, электроэнергии, транспортировки тепловой энергии, а также предоставление услуг с этим связанных", – сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

В ведомстве также напоминают о принятии в первом чтении комитетом Верховной Рады топливно-энергетического комплекса указанный проект закона, позволяющий коммунальному предприятию "Киевтеплоэнерго" использовать цены и тарифы, которые утвердила Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг для ПАО "Киевэнерго" после приема-передачи теплового комплекса столицы.