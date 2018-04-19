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Драка депутатов в эфире на ТВ: прокуратура Киева открыла дело

Драка Мельничука и Линько
14:43 Сегодня Телеграф
Фото: Скриншот

Новости Украины: Прокуратура Киева отрыла уголовное производство по факту драки между народными депутатами Сергеем Мельничуком и Дмитрием Линько в эфире одного из телеканалов.

Киевской местной прокуратурой №9 начато уголовное производство по факту инцидента, который произошел между народными депутатами Украины в вечернем эфире одного из телеканалов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

"Сведения внесены в ЕРДР с предварительной правовой квалификацией по ч. 1 ст. 296 УК Украины (хулиганство). Досудебное расследование поручено следователям следственного отдела Соломенского управления полиции Главного управления Нацполиции в г. Киеве, процессуальное руководство будет осуществлять местная прокуратура", - говорится в сообщении.

Нардепы Мельничук и Линько устроили драку после телеэфира (Видео)

Как сообщали СМИ, в среду 18 апреля просто в прямом эфире политического шоу на телеканале NewsOne между народными депутатами Сергеем Мельничуком и Дмитрием Линько возникла драка.

После эфира Мельничук разбил лицо своему бывшему однопартийцу из Радикальной партии.

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Новости Украины, Драка нардепов в эфире, Прокуратура Киева, Уголовное производство.
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