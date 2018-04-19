Драка депутатов в эфире на ТВ: прокуратура Киева открыла дело

Киевской местной прокуратурой №9 начато уголовное производство по факту инцидента, который произошел между народными депутатами Украины в вечернем эфире одного из телеканалов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

"Сведения внесены в ЕРДР с предварительной правовой квалификацией по ч. 1 ст. 296 УК Украины (хулиганство). Досудебное расследование поручено следователям следственного отдела Соломенского управления полиции Главного управления Нацполиции в г. Киеве, процессуальное руководство будет осуществлять местная прокуратура", - говорится в сообщении.

Как сообщали СМИ, в среду 18 апреля просто в прямом эфире политического шоу на телеканале NewsOne между народными депутатами Сергеем Мельничуком и Дмитрием Линько возникла драка.

После эфира Мельничук разбил лицо своему бывшему однопартийцу из Радикальной партии.