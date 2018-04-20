Штаб: За минувшие сутки в зоне АТО ранены двое украинских военнослужащих

За минувшие сутки боевики осуществили 35 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины, в результате чего двое украинских военнослужащий получили ранения, сообщили в пресс-центре штаба АТО.

"За прошедшие сутки российско-оккупационные войска 35 раз обстреливали позиции Вооруженных сил Украины. Агрессор снова применил запрещено минскими соглашениями вооружения", – сказано в сообщении на странице штаба в Фейсбук в пятницу утром.

На донецком направлении из запрещенных 120-мм минометов боевики вели огонь по укреплениям ВСУ в Песках и Опытном. Также у районов Песков и Авдеевки украинские военнослужащие были обстреляны из минометов калибра 82-мм. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия огонь велся по украинским опорным пунктам вблизи Шахты "Бутовка", Водяного, Авдеевки, Лебединского и Каменки. Кроме этого, стрелковое оружие боевики применили неподалеку Марьинки, Пищевика и Гнутово.

На луганском направлении из гранатометов боевики открывали огонь по украинским позициям в районе населенных пунктов Станица Луганская, Майское и Артема.