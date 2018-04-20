В госсобственность вернули гостинично-ресторанный комплекс "Феофания"

Прокуратура Киева через суд добилась возвращения в госсобственность гостинично-ресторанного комплекса "Феофания" стоимостью 182 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

"При принципиальной позиции прокуратуры города Киева в суде в государственную собственность истребовано недвижимое имущества - гостиница "Феофания" и ресторан гостиницы "Феофания" общей площадью 6620,7 кв.м и стоимостью более 182 млн грн, расположенного по ул.Метрологическая 14-Б в Киеве, которое выбыло в частную собственность на основании отмененного решения суда", - говорится в сообщении.

Напомним, в 2013 году частное предприятие зарегистрировало указанное имущество за собой на праве собственности на основании судебного решения от 03.03.2004. Однако выяснилось, что это решение суда еще в ноябре 2011 года было отменено Апелляционным судом Киева.

Хозяйственный суд Киева согласился с доводами прокурора, что частное предприятие завладело государственным имуществом без соответствующего правового основания и своим решением обязал истребовать спорное имущество в государственную собственность в лице Национальной академии наук Украины.