Захарченко: ДФС запустим в ближайшее время

Донецкая фильтровальная станция может возобновить работу 21-22 апреля. Об этом сообщил глава "ДНР" Александр Захарченко, передает РИА Новости.

"Сегодня было совещание с представителями "Вода Донбасса". Сегодня-завтра обсудим план работ по взаимодействию с ОБСЕ. Станция (ДФС) запустится завтра или послезавтра", - отметил А. Захарченко.

18 апреля временно остановили работу Донецкой фильтровальной станции. В МТОТ отметили, что работу ДФС планируют восстановить после договоренностей КП "Вода Донбасса" с МККК и СММ ОБСЕ по сопровождению персонала к станции.