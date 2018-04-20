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Захарченко: ДФС запустим в ближайшее время
Новости Украины: Александр Захарченко пообещал восстановить работу Донецкой фильтровальной станции 21 или 22 апреля.
Донецкая фильтровальная станция может возобновить работу 21-22 апреля. Об этом сообщил глава "ДНР" Александр Захарченко, передает РИА Новости.
"Сегодня было совещание с представителями "Вода Донбасса". Сегодня-завтра обсудим план работ по взаимодействию с ОБСЕ. Станция (ДФС) запустится завтра или послезавтра", - отметил А. Захарченко.
18 апреля временно остановили работу Донецкой фильтровальной станции. В МТОТ отметили, что работу ДФС планируют восстановить после договоренностей КП "Вода Донбасса" с МККК и СММ ОБСЕ по сопровождению персонала к станции.
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