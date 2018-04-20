Новости в регионах

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 20.04.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Украинцам отменили визы на посещение китайской провинции Хайнань
Украинцам отменили визы на посещение китайской провинции Хайнань
Новости: Оштрафованы участники торгов на закупку товаров для "Укрпочты"
Оштрафованы участники торгов на закупку товаров для "Укрпочты"
Новости: СМИ уже назвали тренера, который заменит Венгера в "Арсенале"
СМИ уже назвали тренера, который заменит Венгера в "Арсенале"
Новости: "Золота Дзиґа": полный список победителей
"Золота Дзиґа": полный список победителей
X

Вымогателя из РФ задержали в Киеве

Вымогательство
20:59 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: Злоумышленник требовал с предпринимателя $250 тыс. за неразглашение компромата, но был задержан полицией.

Гражданин Российской Федерации требовал от украинского бизнесмена $250 тыс. за неразглашение компрометирующих данных и был задержан в Киеве с поличным, сообщает пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.

"В ходе переговоров с потерпевшим вымогатель согласился уменьшить сумму до $7,2 тыс., при получении которых его и задержали в одном из ресторанов возле железнодорожного вокзала "Южный"", - написала она в своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу. М.Максимец добавила, что оперативники задержали иностранца-вымогателя когда "он как раз планировал сесть на поезд в Москву".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Вымогательство, Гражданин РФ, Киев, Компромат, Полиция.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

Как сейчас выглядит дорога, ведущая к Крымскому мосту (Видео) Кличко открыл отремонтированную остановку в Киеве Военнослужащий получил ранение на полигоне "Широкий Лан"

Последние новости

"Антироссийскую группу" создали в парламенте Британии 7 самых ожидаемых фильмов Каннского кинофестиваля Лето, море и солнце на ярких картинах польской художницы (Фото)
Сегодня читают
01 Прогноз погоды на 21-22 апреля: в Украине местами пройдут дожди
02 Диета, которая считается одной из самых полезных в мире
03 "Шахтер" принял шокирующее решение по Срне
04 Парубий рассказал о "тяжелой дискуссии" насчет Антикоррупционного суда
05 Оппоблок направил патриарху Варфоломею I послание
Новости сегодня
22:00 Модные пенсионеры Чайнатауна Сан-Франциско (Фото)
22:00 Стала известна дата релиза смартфона OnePlus 6 (Видео)
21:56 Для форварда "Ромы" сезон закончен
21:30 Золота Дзига 2018: "DZIDZIO Контрабас" стал лучшим фильмом года по мнению зрителей
21:27 В Госдепе считают КНДР, РФ, Иран и Китай "морально слабыми" странами
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В Киеве планируют открыть 27 пунктов велопроката
В Киеве планируют открыть 27 пунктов велопроката
Новости: Турция недовольна действиями Греции
Турция недовольна действиями Греции
Новости: ДТП в Кривом Роге: подозреваемый арестован
ДТП в Кривом Роге: подозреваемый арестован
Новости: Умер известный шведский диджей Avicii
Умер известный шведский диджей Avicii
Добавить комментарий
0