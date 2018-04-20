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Вымогателя из РФ задержали в Киеве
20:59 Сегодня Телеграф
Фото: Facebook
Новости Украины: Злоумышленник требовал с предпринимателя $250 тыс. за неразглашение компромата, но был задержан полицией.
Гражданин Российской Федерации требовал от украинского бизнесмена $250 тыс. за неразглашение компрометирующих данных и был задержан в Киеве с поличным, сообщает пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.
"В ходе переговоров с потерпевшим вымогатель согласился уменьшить сумму до $7,2 тыс., при получении которых его и задержали в одном из ресторанов возле железнодорожного вокзала "Южный"", - написала она в своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу. М.Максимец добавила, что оперативники задержали иностранца-вымогателя когда "он как раз планировал сесть на поезд в Москву".
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