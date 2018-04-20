Вымогателя из РФ задержали в Киеве

Гражданин Российской Федерации требовал от украинского бизнесмена $250 тыс. за неразглашение компрометирующих данных и был задержан в Киеве с поличным, сообщает пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.

"В ходе переговоров с потерпевшим вымогатель согласился уменьшить сумму до $7,2 тыс., при получении которых его и задержали в одном из ресторанов возле железнодорожного вокзала "Южный"", - написала она в своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу. М.Максимец добавила, что оперативники задержали иностранца-вымогателя когда "он как раз планировал сесть на поезд в Москву".