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"Спайдермен" ограбил кредитное учреждение в Киеве

Человек-паук
10:44 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: Злоумышленник в маске Спайдермена и вооруженный ножом, похитил около 1000 грн в одном из кредитных учреждений Киева.

В Деснянском районе Киева неизвестный в маске, угрожая ножом ограбил кредитное учреждение. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП Украины в городе Киеве.

"Вчера, 20 апреля, в Деснянском районе Киева, в кредитное учреждение, зашел неизвестный в маске, угрожал ножом, забрал, по словам работницы, около 1000 гривен и скрылся", - сообщили в пресс-службе.

В полиции добавили, что с места происшествия были изъяты записи камер наблюдения. Кроме того, работали кинологи, но полицейская собака довела правоохранителей только к одному из домов, где следует правонарушителя был утерян. Нож и маску нашли неподалеку от места происшествия. Добавим, что по словам источника в правоохранительных органах, злоумышленник ограбил кредитное учреждение в маске известного киногероя Человека-паука.

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Все по теме:

Новости Украины, Киев, Кредитная спилка, Ограбление, Спайдермэн, Человек-паук.
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