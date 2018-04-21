"Спайдермен" ограбил кредитное учреждение в Киеве

В Деснянском районе Киева неизвестный в маске, угрожая ножом ограбил кредитное учреждение. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП Украины в городе Киеве.

"Вчера, 20 апреля, в Деснянском районе Киева, в кредитное учреждение, зашел неизвестный в маске, угрожал ножом, забрал, по словам работницы, около 1000 гривен и скрылся", - сообщили в пресс-службе.

В полиции добавили, что с места происшествия были изъяты записи камер наблюдения. Кроме того, работали кинологи, но полицейская собака довела правоохранителей только к одному из домов, где следует правонарушителя был утерян. Нож и маску нашли неподалеку от места происшествия. Добавим, что по словам источника в правоохранительных органах, злоумышленник ограбил кредитное учреждение в маске известного киногероя Человека-паука.