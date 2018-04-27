Состоялось открытие сезона детской ж\д дороги в Киеве

Юбилейный, 65-й, сезон работы Киевской детской железной дороги начался в эту пятницу.

Как сообщает департамент информационной политики и связей с общественностью ПАО "Укрзализныця", в торжественном открытии сезона приняли участие и.о. главы "Укрзализныци" Евгений Кравцов, руководство регионального филиала "Юго-Западная железная дорога" и др.

Самые успешные ученики детской железной дороги были награждены дипломами, а юным железнодорожникам, удачно сдавшим экзамены на машиниста и помощника машиниста тепловоза, вручены соответствующие удостоверения.

В ПАО подчеркнули, что за сезон детская железная дорога перевозит около 20 тыс. пассажиров.

Движение поездов будет осуществляться по субботам и воскресеньям с 1 мая с 10:30 до 17:20. Путешествие по железнодорожному кольцу в Сырецком парке длится 20 минут.

Сезон работы детской железной дороги продлится до конца августа.