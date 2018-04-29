В Новотроицком обнаружили крупный схрон с боеприпасами

Оперативники Донецко-луганского регионального управления Государственной пограничной службы Украины отработали информацию о нахождении схрона с зарядами на пустыре в населенном пункте Новотроицкое.

"В земляном тайнике правоохранители обнаружили почти 3 тысячи зарядов разных калибров, в частности 5.45, 7.62, 12.7", - сообщает отдел коммуникаций со СМИ администрации Государственной пограничной службы Украины в воскресенье.

Заряды находились неподалеку от жилых домов и автомобильной трассы "Мариуполь-Донецк", поэтому могли быть использованы диверсантами.

"Обнаруженные заряды были переданы саперам 93-й бригады для уничтожения", - рассказали в Госпогранслужбе.