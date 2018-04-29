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В Новотроицком обнаружили крупный схрон с боеприпасами

Схрон с боеприпасами
16:41 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: dpsu.gov.ua

Новости Украины: Схрон с большим количеством боеприпасов обнаружили оперативники Государственной пограничной службы Украины возле жилых домов в пгт Новотроицкое Волновахского района Донецкой области.

Оперативники Донецко-луганского регионального управления Государственной пограничной службы Украины отработали информацию о нахождении схрона с зарядами на пустыре в населенном пункте Новотроицкое.

"В земляном тайнике правоохранители обнаружили почти 3 тысячи зарядов разных калибров, в частности 5.45, 7.62, 12.7", - сообщает отдел коммуникаций со СМИ администрации Государственной пограничной службы Украины в воскресенье.

Заряды находились неподалеку от жилых домов и автомобильной трассы "Мариуполь-Донецк", поэтому могли быть использованы диверсантами.

"Обнаруженные заряды были переданы саперам 93-й бригады для уничтожения", - рассказали в Госпогранслужбе.

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Новости Украины, Госпогранслужба, Донецкая область, Новотроицкое, Схрон с боеприпасами.
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