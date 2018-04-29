Новости в регионах

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Понедельник, 30.04.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко назначил ответственного за наступление России на Украину
Порошенко назначил ответственного за наступление России на Украину
Новости: Макрон провел телефонный разговор с Путиным
Макрон провел телефонный разговор с Путиным
Новости: Кто рассудит ответные полуфиналы Лиги чемпионов
Кто рассудит ответные полуфиналы Лиги чемпионов
Новости: На Землю надвигается магнитная буря
На Землю надвигается магнитная буря
X

Киеву вернули техпомещения фонтана на Крещатике

Фонтан на Крещатике вернули в госсобственность
19:55 Вс, 29 Апрель 2018 Телеграф
УНИАН
Фото: Соцсети

Новости Украины: Помещения в 2009 году были незаконно отчуждены в пользу частной фирмы и неоднократно перепродавались.

Прокуратура отстояла в суде право на государственную собственность для помещений фонтана на ул. Крещатик, 25. Следовательно, на фонтан восстановили права территориальной общины.

Об этом говорится в заявлении прокуратуры Киева.

По данным прокуратуры, помещения фонтана "Крещатик" площадью около 200 кв.м и стоимостью свыше 3,4 млн. грн, которые являются коммунальной собственностью, в 2009 году решением Бориспольского горрайонного суда Киевской области были незаконно отчуждены в пользу частной фирмы и в дальнейшем неоднократно перепроданы.

При этом собственник имущества — территориальная община Киева в лице Киевсовета, решений по отчуждению или приватизации этой недвижимости не принимала.

Прокуратура Киева затребовала помещение фонтана из незаконного владения еще в декабре 2017 года.

"Суд согласился с доводами прокурора относительно незаконного выбытия указанной недвижимости из коммунальной собственности и своим решением от 26 апреля удовлетворил иск", — говорится в сообщении.

Кроме того, по факту незаконной сделки с коммунальным имуществом продолжается досудебное следствие по ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Киев, Прокуратура, Суд, Фонтан "Крещатик".
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

Пресс-центр штаба АТО заявил о прекращаении своей работы В полиции Херсонщины рассказали подробности самоубийства начальника райотдела Под Коломыей парашютист запутался в опоре ЛЭП (Видео)

Последние новости

Фотограф показала, как изменилась жизнь американцев с 1997 года (Фото) НБА. Лучшие моменты 29 апреля (Видео) ЕС осуждает нарушения прав Абдуллаева, умирающего в крымской тюрьме
Сегодня читают
01 Как в Баку звучал гимн в честь 15-летней украинской гимнастки (Видео)
02 Трагедия в Великобритании: умер двухлетний Альфи Эванс
03 В Польше утонули братья-близнецы из Украины
04 Все действия Ярмоленко в матче с "Вердером" (Видео)
05 Футболист показал судье желтую карточку за симуляцию (Видео)
Новости сегодня
18:40 Пристань - город, в котором проживает один житель (Фото)
18:38 ЕС готовит санкции против организаторов выборов в Крыму
18:26 Владимир Кличко и Энтони Джошуа встретились через год после боя (Видео)
18:22 Дочь Синди Кроуфорд поделилась в Instagram снимками с отдыха
18:18 На Трухановом острове в Киеве масштабный пожар
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Супрун рассказала, нужно ли делать прививки во время беременности
Супрун рассказала о прививках при беременности
Новости: Синоптик спрогнозировала, когда летняя жара пойдет на спад
Синоптик спрогнозировала, когда летняя жара спадет
Новости: Митинги в Москве завершились: озвучены требования активистов
Митинги в Москве завершились: озвучены требования
Новости: Евровидение 2018: Melovin представил клип на конкурсную песню "Under The Ladder" (Видео)
Евровидение 2018: Melovin представил клип на конкурсную песню "Under The Ladder" (Видео)
Добавить комментарий
0