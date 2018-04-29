Киеву вернули техпомещения фонтана на Крещатике

Прокуратура отстояла в суде право на государственную собственность для помещений фонтана на ул. Крещатик, 25. Следовательно, на фонтан восстановили права территориальной общины.

Об этом говорится в заявлении прокуратуры Киева.

По данным прокуратуры, помещения фонтана "Крещатик" площадью около 200 кв.м и стоимостью свыше 3,4 млн. грн, которые являются коммунальной собственностью, в 2009 году решением Бориспольского горрайонного суда Киевской области были незаконно отчуждены в пользу частной фирмы и в дальнейшем неоднократно перепроданы.

При этом собственник имущества — территориальная община Киева в лице Киевсовета, решений по отчуждению или приватизации этой недвижимости не принимала.

Прокуратура Киева затребовала помещение фонтана из незаконного владения еще в декабре 2017 года.

"Суд согласился с доводами прокурора относительно незаконного выбытия указанной недвижимости из коммунальной собственности и своим решением от 26 апреля удовлетворил иск", — говорится в сообщении.

Кроме того, по факту незаконной сделки с коммунальным имуществом продолжается досудебное следствие по ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество).