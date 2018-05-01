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Карта ООС на 1 мая: боевики продолжают обстреливать позиции ВСУ
Новости Украины: 1 мая противник применял на Донбассе гранатометы и стрелковое оружие.
По состоянию на девять часов утра 1 мая зафиксировано шесть вражеских обстрелов опорных пунктов украинских военных в зоне операции Объединенных сил.
Об этом заявил на брифинге во вторник, 1 мая, представитель Министерства обороны полковник Максим Праута.
"Текущая ситуация на сегодня, 1 мая, по состоянию на девять часов утра: с полуночи зафиксировано 6 прицельных обстрелов наших опорных пунктов", - сказал Праута
По его словам, два обстрела произошло на Луганском направлении, еще четыре – на Донецком.
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