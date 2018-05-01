Карта ООС на 1 мая: боевики продолжают обстреливать позиции ВСУ

По состоянию на девять часов утра 1 мая зафиксировано шесть вражеских обстрелов опорных пунктов украинских военных в зоне операции Объединенных сил.

Об этом заявил на брифинге во вторник, 1 мая, представитель Министерства обороны полковник Максим Праута.

"Текущая ситуация на сегодня, 1 мая, по состоянию на девять часов утра: с полуночи зафиксировано 6 прицельных обстрелов наших опорных пунктов", - сказал Праута

По его словам, два обстрела произошло на Луганском направлении, еще четыре – на Донецком.