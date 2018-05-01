Штаб ООС: украинский военный покончил жизнь самоубийством

Военнослужащий Вооруженных сил Украины утром в понедельник, 30 апреля, покончил жизнь самоубийством, сообщил начальник штаба операции объединенных сил (ООС) - первый заместитель командующего объединенных сил генерал-майор Валерий Залужный.

"Предварительной причиной самоубийства стала неразделенная любовь. На месте работала следственная группа национальной полиции. Продолжается расследование. Выражаем искренние соболезнования семье погибшего. И еще раз подчеркиваем, что самое дорогое, что есть у человека - это его жизнь. Командование объединенных сил проведет детальное расследование, его результаты будут обнародованы", - приводит слова В.Залужного пресс-центр объединенных сил на своей странице в Фейсбук во вторник днем.

Как сообщалось ранее, в зоне операции Объединенных сил за прошедшие сутки получили ранение 4 украинских бойцов в результате вражеских обстрелов.