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Возле реки в Мариуполе нашли гранатомет
Новости Украины: Гранатомет, который нашли в районе дачных кооперативов в Мариуполе отправили на экспертизу.
Житель Мариуполя нашел гранатомет у реки Кальчик и передал его правоохранителям. Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.
"32-летний житель Центрального района сообщил, что нашел гранатомет в районе дачных кооперативов", - отметили в пресс-службе Центрального отделения полиции.
По данному факту открыли уголовное производство по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
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