Возле реки в Мариуполе нашли гранатомет

Житель Мариуполя нашел гранатомет у реки Кальчик и передал его правоохранителям. Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

"32-летний житель Центрального района сообщил, что нашел гранатомет в районе дачных кооперативов", - отметили в пресс-службе Центрального отделения полиции.

По данному факту открыли уголовное производство по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.