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На Львовщине задержали водителя, который управлял авто с пивом в руках

Полиция
22:33 Вт, 1 Май 2018 Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: В Винниках, что во Львовской области, патрульные остановили дерзкого водителя, который был за рулем с пивом в руках.

Вчера, патрульные получили сообщение о том, что в Винниках, водитель автомобиля Audi, едва не сбил ребенка на пешеходном переходе. Также заявитель сообщила, что водитель пил за рулем пиво, передает "Гал-инфо".

"Патрульные обнаружили указанное транспортное средство через 2 минуты после вызова. Водитель действительно пил пиво, в руках держал сигарету, а из автомобиля громко звучала музыка. Его остановили, попросили выключить музыку и предъявить документы. На что мужчина сказал, что забыл их. Водитель вел себя вызывающе и имел явные признаки опьянения. Он вышел из автомобиля и закурил еще одну сигарету. Инспектор попросил ее погасить, однако водитель проигнорировал требование. Так как человек вел себя агрессивно, игнорировал все требования и общался с офицерами полиции в грубой форме, патрульные применили к нему спецсредство, а именно наручники. После этого он начал идти на контакт", - сообщили СМИ в полиции.

На мужчину составили протокол задержания и доставили в отдел полиции. Инспекторы составили на мужчину протокол за нетрезвую езду, вынесли постановление за управление без документов и курение в общественном месте.

Дальнейшую судьбу водителя будет решать суд.

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Новости Украины, Винники, Водитель, Львовская область, Полиция.
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