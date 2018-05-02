В Чернобыле открыли солнечную электростанцию

Энергии от этой станции достаточно для обеспечения 2 тысяч домов.

Об этом сообщил "Бизнес Центр".

Украина запустила первую солнечную станцию, чтобы восстановить заброшенную территорию. По словам главы украинского-немецкой компании Solar Chornobyl Евгения Варягина, солнечная электростанция может покрыть потребности села среднего размера.

Группа потратила на строительство 1 миллион евро. В ходе строительства около 3800 фотоэлектрических панелей были размещены на площади 1,6 га. Присутствие людей не нужно, электростанцией управляют дистанционно из Германии. Если что-то выходит из строя – вызывают инженера.

Напомним, Минэкологии представило проект строительства солнечной электростанции в Чернобыле с прогнозируемой мощностью 1,2 ГВт. Это больше, чем производил чернобыльский реактор №4.