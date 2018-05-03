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Под Николаевом столкнулись автомобиль ВСУ, зерновоз и маршрутка: 10 пострадавших

ДТП в Николаевской области
16:03 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: novosti-n.org

Новости Украины: В Николаевской области произошла масштабная ДТП с участием микроавтобуса ВСУ, тягача с полуприцепом и зерновоза, пострадали более 10 человек.

В Николаевской области на трассе от очаковского поворота к с. Каменка произошло ДТП с участием трех транспортных средств. Как сообщает издание "Новости-N", столкнулись микроавтобус Вооруженных сил Украины, зерновоз и маршрутка.

"Микроавтобус вооруженных сил Украины Mazda E2200 ехал со стороны Очакова, в направлении Одесской трассы. На разбитом участке дороги водитель притормозил перед ямой. В этот момент сзади микроавтобус "догнал" седельный тягач DAF с полуприцепом. Фура ударила микроавтобус сзади и сбросила его с дороги на обочину. После этого зерновоз выехал на встречную полосу движения, где "лоб в лоб" столкнулся с рейсовым автобусом "Николаев-Очаков". От полученного удара автобус слетел в кювет и перевернулся на крышу", - говорится в сообщении.

В результате происшествия пострадали более 10 человек: водители зерновоза и маршрутки, а также пассажиры. Их доставили в медицинские учреждения. Среди военных пострадавших нет, отмечает издание.

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Новости Украины, Зерновоз, Масштабное ДТП, Микроавтобус ВСУ, Николаев, Пострадавшие, Тягач с полуприцепом.
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