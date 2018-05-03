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Долги по зарплате: на Буковине продадут два спиртзавода

Спирт
20:40 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Из-за долгов по зарплате продадут на аукционе два спиртзавода на Буковине.

Имущество спиртзаводов в Карапче и Вашковцах на Буковине продадут на аукционе за их долги по зарплате.

Об этом сообщает Министерство юстиции Украины.

"OpenMarket (ГП "СЕТАМ") выставил на продажу имущество ГП "Карапчевский спиртовой завод" и ГП "Вашковский спиртовой завод". Долги по заработной плате каждого составляют соответственно 112 889,03 грн и 71 988,97 грн", - говорится в сообщении Минюста.

На сайте министерства отмечается, что Карапчевский спиртзавод производит 3000 дал в сутки спирта ректификата. В 1998 году на Всеукраинской дегустации в г.Киеве занял 3 место по качеству спирта.

Спиртзавод в Вашковцах занимается производством этилового спирта из сброженных материалов.

Аукцион планируют провести 18 мая 2018 года. Стартовая цена: 1200 200.00

"Спиртзаводы регионального значения могут быть привлечены в пищевой промышленности или как мощности для производства биоэтанола", - подчеркнул генеральный директор ГП "СЕТАМ" Виктор Вишнёв.

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Новости Украины, Буковина, Долги по зарплате, Минюст, Приватизация, Спиртзавод, Украина.
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