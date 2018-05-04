Контрактник ВСУ случайно застрелился в Ровенской области
Новости Украины: В Ровенской области контрактник ВСУ застрелил себя по неосторожности, командование воинской части назначило служебное расследование.
В одной из частей Ровенского гарнизона сегодня, 4 мая, военнослужащий-контрактник скончался от огнестрельного ранения, полученного во время неосторожного обращения с оружием. Об этом "УНН" сообщили в пресс-службе управления оперативного командования "Запад".
"4 мая 2018 года в одной из частей Ровенского гарнизона военнослужащий военной службы по контракту во время неосторожного обращения с оружием получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью", - сообщили в пресс-службе.
В ведомстве уточнили, что он застрелил себя сам.
Командование воинской части назначило служебное расследование.
В командовании "Запад" рассказали, что военнослужащий характеризовался с положительной стороны.