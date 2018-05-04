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Карта: Боевики стреляют из БМП и зениток

Снаряд
15:34 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Фейсбук

Новости Украины: На Луганском направлении в сторону украинских позиций противник выпустил около 60 мин из минометов, также открывался огонь из БМП и гранатометов.

За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования обстреляли из артиллерии и минометов гражданскую инфраструктуру Зайцевого. Потерь среди гражданских лиц нет. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Дмитрий Гуцуляк.

"Прошедшие сутки в районе отпора вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях в очередной раз продемонстрировали сознательное нежелание боевиков российско-оккупационных войск придерживаться режима тишины. Враг продолжал обстрелы наших опорных пунктов, применяя запрещенное Минскими соглашениями вооружение. В целом в течение прошедших суток боевики оккупационных администраций РФ осуществили 55 прицельных обстрелов оборонных позиций военнослужащих Объединенных сил", - сказал Гуцуляк.

В частности, по его словам, с целью сохранения жизни и здоровья личного состава, наши защитники свыше 20 раз открывали ответный огонь. Применяли исключительно разрешенное Минскими договоренностями штатное пехотное вооружение.

Гуцуляк отметил, что вчера утром, российско-террористические войска осуществили 5 выстрелов из артиллерии калибра 122 мм и выпустили около 20 мин из минометов калибра 120 мм по гражданской инфраструктуре населенного пункта Зайцево.

"К счастью, потерь среди гражданских лиц нет. Однако в результате сознательного обстрела из артиллерии со стороны российско-оккупационных войск повреждены 6 домов местных жителей. Военнослужащие Объединенных сил оказывают помощь местному населению", - отметил спикер Минобороны.

Он сообщил, что в течение прошедших суток на Луганском направлении зафиксированы 19 прицельных вражеских обстрелов.

Сепаратисты из минометов обстреляли жилые дома Майорска

"Враг неоднократно применял минометы калибров 120 и 82 мм по нашим защитникам населенных пунктов Светлодарск, Луганское, Троицкое, Причепиловка, Новотошковское, Зайцево, Крымское, Золотое, Майорск. В целом на Луганском направлении боевики оккупационных администраций РФ выпустили порядка 60 мин из минометов калибра 120 мм и свыше 80 - из минометов калибра 82 мм. Также по указанным позициям подразделений Объединенных сил противник вел длительный провокационный огонь из вооружения БМП, гранатометов различных типов и крупнокалиберных пулеметов. По защитникам Луганского зафиксированы обстрелы из зенитной установки ЗУ-23-2", - рассказал Гуцуляк.

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Новости Украины, Боевики, Карта обстрелов, Луганское направление, НВФ, Обстрелы, Ситуация на Донбассе.
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