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В Крыму политического узника Абдуллаева экстренно вывезли из СИЗО в больницу

Узеир Абдуллаев
15:54 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Фейсбук

Новости Украины: Политзаключенного Узеира Абдуллаева в критическом состоянии вывезли из СИЗО в больницу в Симферополе, у него диагностировали заражение крови.

Незаконно удерживаемого в Крыму политзаключенного Узеира Абдуллаева, у которого недавно обнаружили заражение крови, в критическом состоянии вывезли из СИЗО в больницу имени Семашко в Симферополе. Об этом в Facebook сообщила организация "Крымская солидарность".

"Мама политзаключенного Узеира Абдуллаева только что вышла из СИЗО. Его отвезли в больницу им. Семашко (Симферополь) в критическом состоянии. Игнорируя письма адвокатов, родственников, общественности, администрация СИЗО продолжала до сегодняшнего дня удерживать Узеира Абдуллаева на территории СИЗО, несмотря на все медицинские показания к срочной госпитализации", - говорится в сообщении.

30 апреля правозащитники сообщили, что политзаключенный Узеир Абдуллаев требует немедленной госпитализации. По предварительным данным, у него заражение крови и ему нужна срочная госпитализация.

Пресс-секретарь МИД Марьяна Беца заявила, что Абдуллаев в критическом состоянии. Ведомство требует допустить к нему украинских врачей.

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В тот же день политзаключенного Абдуллаева перевели в медсанчасть симферопольского СИЗО.

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Новости Украины, Больница, Заражение крови, Критическое состояние, Крым, СИЗО, Симферополь, Узеир Абдуллаев.
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