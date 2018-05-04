Прорыв воды на шахте "Золотое": Есть угроза затопления

На шахте “Золотое”, которая входит в структуру ГП “Первомайскуголь”, произошел прорыв шахтных вод, в результате чего приток воды увеличился до 2 тыс. м куб. на час.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

"В результате происшествия были прекращены работы по добыче угля и остановлено прохождение горных выработок. Имеющихся мощностей шахты "Золотое" не хватает для откачки такого объема воды, из-за чего уровень затопления продолжает расти", - говорится в сообщении.

На шахте введен в действие план ликвидации аварии и установлено круглосуточное дежурство старшего руководства шахты "Золотое" и ГП "Первомайскуголь".

В руководстве компании наиболее вероятной причиной значительного увеличения объемов поступающей воды считают прорыв воды из затопленных шахт "Родина" и "Первомайская", которые расположены на оккупированной территории Луганской области и гидрологически связаны с шахтой "Золотое".

Как сообщалось, 25 апреля текущего года Кабинет министров Украины принял решение о выделении 131 млн грн из резервного фонда бюджета на осуществление первоочередных мероприятий, направленных на предотвращение возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера из-за затопления шахт Первомайско-Стахановского угледобывающего региона Луганской области, в связи с прекращением откачки шахтных вод из шахт, расположенных на оккупированной части территории Луганской обл.