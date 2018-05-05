Победитель "Игры непокоренных" получил звание "Львовянин года" в 2018 году

Звание "Львовянин года" в 2018 году присвоили 23-летнему военнослужащему 25 воздушно-десантной бригады Вооруженных сил Украины Роману Панченко.

Р.Панченко получил тяжелые ранения в июне 2014 года в войне на Донбассе, перенес ряд операций, прошел курс реабилитации.

В данное время он передвигается на инвалидной коляске. В 2017 году Р.Панченко в составе украинской команды участвовал в международных состязаниях "Игры непокоренных" в канадском городе Торонто, где принес своей команде золотую и серебряную награды в стрельбе из лука.

Как сообщалось, 4-6 мая Львов отмечает День города.