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Победитель "Игры непокоренных" получил звание "Львовянин года" в 2018 году

Роман Панченко
16:53 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Твиттер

Новости Украины: Награждение состоялось во время торжественного заседания Львовского горсовета, приуроченного ко Дню города.

Звание "Львовянин года" в 2018 году присвоили 23-летнему военнослужащему 25 воздушно-десантной бригады Вооруженных сил Украины Роману Панченко.

Р.Панченко получил тяжелые ранения в июне 2014 года в войне на Донбассе, перенес ряд операций, прошел курс реабилитации.

В данное время он передвигается на инвалидной коляске. В 2017 году Р.Панченко в составе украинской команды участвовал в международных состязаниях "Игры непокоренных" в канадском городе Торонто, где принес своей команде золотую и серебряную награды в стрельбе из лука.

Как сообщалось, 4-6 мая Львов отмечает День города.

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Новости Украины, "Львовянин года", игры непокоренных, Львов, Роман Панченко.
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