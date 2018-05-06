Спасатели ГСЧС контролируют ситуацию с пожаром на территории арсенала в Балаклее

По состоянию на 7:00 воскресенья на территории воинской части в г.Балаклея (Харьковской обл.) продолжается тление сухой травы, взрывов боеприпасов не наблюдается, сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС.

"По состоянию на 7 часов 6 мая ситуация контролируемая, местами наблюдается незначительное тление. Взрывов боеприпасов не наблюдается. Авиацией ГСЧС 5 мая совершено 19 сбросов воды (с начала работ 42 сбросы)", – сказано в сообщении на сайте ведомства в воскресенье утром.

Спасатели отметили, что к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечено 82 чел. и 15 единиц техники, в том числе от ГСЧС четыре человека личного состава, одна единица техники и один вертолет МИ-8 с водосливным устройством.

"На месте происшествия работает штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации во главе с председателем Балаклейской районной государственной администрации С.Масельским. Ситуация находится на контроле ГСЧС", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, 3 мая 2018 года в городе Балаклея на технической территории военного арсенала Министерства обороны возникло возгорание сухой травы с последующим одиночными взрывами боеприпасов. Жертв и пострадавших нет.

В 8:40 4 мая пожар локализован на площади около 35 га.