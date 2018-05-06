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Командующий ООС проверил боевую готовность военных
14:23 Сегодня Телеграф
Фото: Фейсбук
Новости Украины: Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев проверил боевую готовность воинских частей вдоль линии разграничения.
Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев проверил состояние дел на горячих позициях вдоль линии разграничения. Об этом сообщает пресс-центр ООС.
"В рамках рабочей поездки в район ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" проверено боевую готовность, организацию всестороннего обеспечения воинских частей вдоль линии разграничения", - говорится в сообщении.
С.Наев, как отмечается, заслушал подчиненных о состоянии дел и убедился в их способности эффективно противодействовать и сдерживать вооруженную агрессию.
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Также командующий поблагодарил военных за высокий боевой дух, волю к победе и весомый вклад ради мира на Донбассе.
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