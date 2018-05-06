Командующий ООС проверил боевую готовность военных

Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев проверил состояние дел на горячих позициях вдоль линии разграничения. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

"В рамках рабочей поездки в район ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" проверено боевую готовность, организацию всестороннего обеспечения воинских частей вдоль линии разграничения", - говорится в сообщении.

С.Наев, как отмечается, заслушал подчиненных о состоянии дел и убедился в их способности эффективно противодействовать и сдерживать вооруженную агрессию.

Также командующий поблагодарил военных за высокий боевой дух, волю к победе и весомый вклад ради мира на Донбассе.