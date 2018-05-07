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На Львовщине люди снова перекрывали железную дорогу

ЭПЛ2Т-030 во Львовской области
12:58 Сегодня Телеграф
korrespondent.net
Фото: Facebook

Новости Украины: Пассажиры электропоезда Трускавец-Львов, которым не хватило места, вышли на рельсы. Люди возмущаются работой Укрзализныци по формированию вагонов.

В городе Пустомыты во Львовской области утром в понедельник, 7 мая, пассажиры перекрыли железнодорожные пути, так как не смогли сесть в электричку. Об этом сообщает депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook.

Он отметил, что люди возмущены тем, что Укрзализныця формирует составы пригородных поездов с недостаточным количеством вагонов.

"Электропоезд Трускавец - Львов, подано 4 вагона, со станции Дрогобыч не было свободных мест. Сейчас движение поездов приостановлено", - написал Игорь Зинкевич

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Новости Украины, ЛЖД, Львовская железная дорога, Львовская область, Пустомыты, УЗ, Укразализныця, Украина.
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1 Комментарий
  • Маркитан 07.05.2018 13:14

    Ж/д дебіли, тьолкі і мажори керують.

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