На Львовщине люди снова перекрывали железную дорогу

В городе Пустомыты во Львовской области утром в понедельник, 7 мая, пассажиры перекрыли железнодорожные пути, так как не смогли сесть в электричку. Об этом сообщает депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook.

Он отметил, что люди возмущены тем, что Укрзализныця формирует составы пригородных поездов с недостаточным количеством вагонов.

"Электропоезд Трускавец - Львов, подано 4 вагона, со станции Дрогобыч не было свободных мест. Сейчас движение поездов приостановлено", - написал Игорь Зинкевич