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На Львовщине люди снова перекрывали железную дорогу
12:58 Сегодня Телеграф
Фото: Facebook
Новости Украины: Пассажиры электропоезда Трускавец-Львов, которым не хватило места, вышли на рельсы. Люди возмущаются работой Укрзализныци по формированию вагонов.
В городе Пустомыты во Львовской области утром в понедельник, 7 мая, пассажиры перекрыли железнодорожные пути, так как не смогли сесть в электричку. Об этом сообщает депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook.
Он отметил, что люди возмущены тем, что Укрзализныця формирует составы пригородных поездов с недостаточным количеством вагонов.
"Электропоезд Трускавец - Львов, подано 4 вагона, со станции Дрогобыч не было свободных мест. Сейчас движение поездов приостановлено", - написал Игорь Зинкевич
Telegraf.com.ua
Ж/д дебіли, тьолкі і мажори керують.