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У жителя Сум изъяли гранатомет и гранаты

Изъятое оружие
22:43 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: СБУ

Новости Украины: У мужчины правоохранители изъяли оружие и боеприпасы, вывезенные из района проведения ООС.

У жителя Сум правоохранители изъяли оружие и боеприпасы, незаконно вывезенные из района проведения операции Объединенных сил.

Об этом сообщили в пресс-группе управления СБУ в Сумской области.

Правоохранители установили, что житель областного центра хранил военные средства поражения в личном подсобном помещении вблизи места жительства.

«Сегодня, 7 мая, во время санкционированного обыска в здании сотрудники СБУ изъяли гранатомет РПГ-22, четыре гранаты Ф-1 и две тротиловые шашки. Оперативники спецслужбы задокументировали факт противоправного ввоза оружия из Донецкой области», - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины и сообщении злоумышленнику о подозрении в совершении преступления.

Операция по разоблачению незаконных действий проводилась сотрудниками СБУ совместно с полицией под процессуальным руководством прокуратуры.

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Новости Украины, Боеприпасы, гранатомет, ООС, Оружие, Сумы.
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