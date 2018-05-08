Харьковская полиция переходит на усиленный вариант несения службы на 8 и 9 мая

В День памяти и примирения и День Победы (8 и 9 мая) харьковская полиция переходит на усиленный вариант несения службы, сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

"В усиленном порядке будет проводиться патрулирование улиц, повышенная охрана в метрополитене. Кроме того, лесопарковую зону патрулировать конная полиция. К охране публичной безопасности и порядка в местах проведения мероприятий будут привлечены 1800 сотрудников полиции, 400 сотрудников патрульной полиции, 300 военнослужащих Нацгвардии, 550 курсантов ведомственных вузов. Также, 1500 правоохранителей будут патрулировать в центральной части города и районных центрах", - говорится в сообщении.

В информации отмечается, что наиболее массовые мероприятия запланированы на Мемориальном комплексе «Славы» в Лесопарке (ожидаемое количество участников - до 20тыс.человек ), на Высоту маршала Конева (до 10 тыс.человек), а также в городских парков отдыха (около 50тыс.человек).

В полиции напоминают, что в Украине запрещено использование георгиевских лент и символики тоталитарных режимов.

"За изготовление и использование запрещенной символики законодательством предусмотрена уголовная и административная ответственность. В соответствии со статьей 173-3 КУоАП изготовления, пропаганда георгиевской (гвардейской) ленты, публичное использование, демонстрация, ношение или ее изображение влекут за собой штраф от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией предметов или изображений. В соответствии со статьей 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса Украины предусмотрено до 5 лет лишения свободы", - говорится в сообщении отдела коммуникаций.