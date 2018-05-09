В Днепре в ходе драки фанатов "Динамо" и "Шахтера" ранен патрульный
Новости Украины: В Днепропетровске во время охраны общественного порядка на сборе болельщиков ранен полицейский и задержано 20 человек.
Полиция Днепра устанавливает личность болельщика, который кинул в инспектора патрульной полиции неизвестное пиротехническое устройство.
Как сообщили в Отделе коммуникаций полиции Днепропетровской области, в результате данного инцидента полицейский получил ожги левого предплечья и шеи. Это произошло во время сбора болельщиков футбольного матча Динамо – Шахтер.
По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.345 УК Украины.
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Во время движения колонны болельщиков на пересечении улицы Фабра и проспекта Пушкина, между болельщиками произошла драка.
"В результате драки 20 человек были доставлены в полицию" – говорится в сообщении пресс-службы полиции
Охрану общественного порядка в городе во время проведения футбольного матча Динамо – Днепр обеспечивают порядка 1,6 тыс правоохранителей.