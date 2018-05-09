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В Днепре в ходе драки фанатов "Динамо" и "Шахтера" ранен патрульный

Днепр
20:49 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: dp.informator.ua

Новости Украины: В Днепропетровске во время охраны общественного порядка на сборе болельщиков ранен полицейский и задержано 20 человек.

Полиция Днепра устанавливает личность болельщика, который кинул в инспектора патрульной полиции неизвестное пиротехническое устройство.

Как сообщили в Отделе коммуникаций полиции Днепропетровской области, в результате данного инцидента полицейский получил ожги левого предплечья и шеи. Это произошло во время сбора болельщиков футбольного матча Динамо – Шахтер.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.345 УК Украины.

"Динамо" - "Шахтер": онлайн-трансляция финала Кубка Украины

Во время движения колонны болельщиков на пересечении улицы Фабра и проспекта Пушкина, между болельщиками произошла драка.

"В результате драки 20 человек были доставлены в полицию" – говорится в сообщении пресс-службы полиции

Охрану общественного порядка в городе во время проведения футбольного матча Динамо – Днепр обеспечивают порядка 1,6 тыс правоохранителей.

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Новости Украины, Динамо - Шахтер, Днепр, Полиция, Футбол.
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