В Днепре в ходе драки фанатов "Динамо" и "Шахтера" ранен патрульный

Полиция Днепра устанавливает личность болельщика, который кинул в инспектора патрульной полиции неизвестное пиротехническое устройство.

Как сообщили в Отделе коммуникаций полиции Днепропетровской области, в результате данного инцидента полицейский получил ожги левого предплечья и шеи. Это произошло во время сбора болельщиков футбольного матча Динамо – Шахтер.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.345 УК Украины.

Во время движения колонны болельщиков на пересечении улицы Фабра и проспекта Пушкина, между болельщиками произошла драка.

"В результате драки 20 человек были доставлены в полицию" – говорится в сообщении пресс-службы полиции

Охрану общественного порядка в городе во время проведения футбольного матча Динамо – Днепр обеспечивают порядка 1,6 тыс правоохранителей.