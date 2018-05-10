В небо над Горловкой запустили украинский флаг с шариками (Видео)

Огромный украинский символ подняли в небо в Светлодарске с помощью наполненных гелием воздушных шаров. В небо над Горловкой, которая подконтрольна сепаратистам ДНР, запустили 9 мая большой флаг Украины из соседнего Светлодарска. Об этом информировали в штабе Операции объединенных сил. "Национальный украинский флаг размером 10х6 метров запустили над территорией оккупированной Горловки волонтеры, военнослужащие объединенных сил, жители и школьники Светлодарска", − говорится в сообщении штаба в Facebook.