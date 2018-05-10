Сепаратисты обстреляли КПВВ "Майорское"

Незаконные вооруженные формирования обстреляли из стрелкового оружия контрольный пункт въезда-выезда "Майорское" (Донецкая область) на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил.

Как сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины, огонь боевики открыли около 1 часа ночи.

"Выстрелы осуществлялись из стрелкового оружия (СВД) со стороны н.п. Горловка в направлении КПВВ и контрольного поста "Майорское", где несут службу пограничники вместе с военнослужащими Вооруженных сил", - отмечено в сообщении.

Пострадавших нет. Военнослужащие находились в укрытии, огонь в ответ не открывали.