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Сепаратисты обстреляли КПВВ "Майорское"
10:39 Сегодня Телеграф
Фото: ГПСУ
Новости Украины: Боевики ночью из стрелкового оружия обстреляли КПВВ "Майорское" .
Незаконные вооруженные формирования обстреляли из стрелкового оружия контрольный пункт въезда-выезда "Майорское" (Донецкая область) на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил.
Как сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины, огонь боевики открыли около 1 часа ночи.
"Выстрелы осуществлялись из стрелкового оружия (СВД) со стороны н.п. Горловка в направлении КПВВ и контрольного поста "Майорское", где несут службу пограничники вместе с военнослужащими Вооруженных сил", - отмечено в сообщении.
Пострадавших нет. Военнослужащие находились в укрытии, огонь в ответ не открывали.
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