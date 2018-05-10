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Сепаратисты обстреляли КПВВ "Майорское"

КПВВ
10:39 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ГПСУ

Новости Украины: Боевики ночью из стрелкового оружия обстреляли КПВВ "Майорское" .

Незаконные вооруженные формирования обстреляли из стрелкового оружия контрольный пункт въезда-выезда "Майорское" (Донецкая область) на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил.

Как сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины, огонь боевики открыли около 1 часа ночи.

"Выстрелы осуществлялись из стрелкового оружия (СВД) со стороны н.п. Горловка в направлении КПВВ и контрольного поста "Майорское", где несут службу пограничники вместе с военнослужащими Вооруженных сил", - отмечено в сообщении.

Пострадавших нет. Военнослужащие находились в укрытии, огонь в ответ не открывали.

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Новости Украины, Боевики, Донбасс, КПВВ "Майорское", Майорское.
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