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В Минобороны рассказали о потерях военных в зоне ООС

ВСУ
13:29 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: Один украинский военный погиб, пятеро получили ранения, еще один - боевую травму на Донбассе за сутки 9 мая, уточнили в Минобороны.

За минувшие сутки в зоне проведения операции объединенных сил на востоке Украины один военнослужащий погиб, пятеро получили ранения, еще один защитник - боевую травму, сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

"9 мая во время боевых действий погиб наш военнослужащий, 1969 г.р. Еще пять защитников получили ранения в результате обстрелов, один - боевую травму", - сообщил он на брифинге в четверг в Киеве.

Д.Гуцуляк отметил, что обстановка в зоне проведения операции остается напряженной, однако контролируемой.

"Интенсивность огня противника не снижалась по всей линии разграничения. Противник применял запрещенное вооружение, в частности, ствольную артиллерию и минометы", - отметил спикер ведомства.

Всего за сутки боевики 73 раза обстреляли позиции украинских военных, которые были вынуждены 33 раза открывать огонь в ответ с применением пехотного вооружения.

"С 00.00 четверга уже зафиксировано 14 прицельных обстрелов со стороны противника, всего выпущено около 40 мин разных калибров", - рассказал Д.Гуцуляк.

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