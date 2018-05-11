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На Сумщине полиция изъяла партию оружия в участника АТО

На Сумщине полиция изъяла партию оружия в участника АТО
01:22 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: npu.gov.ua

Новости Украины: У мужчины изъяли три корпуса к гранатам наступательного и оборонного типа, две тротиловых шашки, три ручных дымовых гранаты, 40 капсюлей детонаторов и около сотни зарядов в автоматическое ружье.

На Сумщине полицейские изъяли две тротиловых шашки, три ручных дымовых гранаты и около сотни зарядов у бывшего участника АТО.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

"К оперативным сотрудникам Липоводолинского отделения полиции поступила информация от жителей одного из населенных пунктов района, что 40-летний местный житель может держать у себя дома нелегальное оружие. В разных хозяйственных зданиях этого домохозяйства полицейские выявили и изъяли разнообразное современное вооружение, на которое владелец дома не имел никаких разрешительных документов", - идет речь в сообщении.

Как объяснил сам мужчина, он несколько лет назад проходил службу в зоне АТО и во время демобилизации прихватил все эти боеприпасы с собой, а дома забыл о них и вспомнил об этом оружии лишь тогда, когда к нему с обыском пришли правоохранители.

Сейчас все изъятое, в рамках открытого уголовного производства по признакам ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины, направлено на экспертное исследование. Продолжаются первоочередные следственные действия.

В случае подтверждения экспертами, что эти боеприпасы являются боевыми, мужчине будет угрожать уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком до семи лет.

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Новости Украины, Оружие, Полиция, Сумская область, Участник АТО.
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