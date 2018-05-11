В Киеве в Святошинском районе произошла стрельба, есть погибший
Новости Украины: В Киеве в Святошинском районе в результате конфликта со стрельбой погиб один человек.
В результате конфликта между тремя неизвестными накануне вечером в Святошинском районе столицы один из них несколько раз выстрелил в живот оппоненту. От полученных травм пострадавший скончался, сообщили в пресс-службе полиции Киева.
Информация о стрельбе на улице Академика Булаховского поступила в столичную полицию около 21:00.
"Пострадавшего в бессознательном состоянии госпитализировали в медицинское учреждение, где от полученных ранений он скончался", - сообщили в столичной полиции.
На месте работали эксперты, кинологи со служебными собаками, а оперативники устанавливают возможных свидетелей и очевидцев преступления.
Следственным отделом Святошинского управления полиции сведения о событии внесли в ЕРДР. Открыто уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
С места происшествия правонарушитель скрылся. Усилия полиции направлены на установление и задержание подозреваемого.