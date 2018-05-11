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В Киеве в Святошинском районе произошла стрельба, есть погибший

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Полиция
09:16 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Полиция

Новости Украины: В Киеве в Святошинском районе в результате конфликта со стрельбой погиб один человек.

В результате конфликта между тремя неизвестными накануне вечером в Святошинском районе столицы один из них несколько раз выстрелил в живот оппоненту. От полученных травм пострадавший скончался, сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Информация о стрельбе на улице Академика Булаховского поступила в столичную полицию около 21:00.

"Пострадавшего в бессознательном состоянии госпитализировали в медицинское учреждение, где от полученных ранений он скончался", - сообщили в столичной полиции.

На месте работали эксперты, кинологи со служебными собаками, а оперативники устанавливают возможных свидетелей и очевидцев преступления.

Следственным отделом Святошинского управления полиции сведения о событии внесли в ЕРДР. Открыто уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

С места происшествия правонарушитель скрылся. Усилия полиции направлены на установление и задержание подозреваемого.

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Новости Украины, Киев, Полиция, Происшествие, Святошинский район, Стрельба.
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