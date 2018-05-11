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Появились фото мужчины, который украл мотоцикл брата Найема
Новости Украины: Появилась фотография похитителя мотоцикла брата народного депутата Мустафы Найема, Маси Найема, поиски продолжаются.
В сети появилась фотография похитителя мотоцикла Маси Найема – брата народного депутата Мустафы Найема. Фото опубликовала на своей странице в Facebook адвокат Алина Самарец.
"Это лицо на фото сегодня у самого Апелляционного суда г. Киева под носом у охраны суда похитило мотоцикл Маси Найема. Если кому известна эта личность, просьба поделиться информацией со мной, Маси или Соломенским управлением полиции г. Киева", – говорится в сообщении.
Как сообщалось, сегодня утром из-под здания Апелляционного суда Киева похитили мотоцикл брата нардепа Мустафы Найема юриста Маси Найема.
Telegraf.com.ua