Появились фото мужчины, который украл мотоцикл брата Найема

В сети появилась фотография похитителя мотоцикла Маси Найема – брата народного депутата Мустафы Найема. Фото опубликовала на своей странице в Facebook адвокат Алина Самарец.

"Это лицо на фото сегодня у самого Апелляционного суда г. Киева под носом у охраны суда похитило мотоцикл Маси Найема. Если кому известна эта личность, просьба поделиться информацией со мной, Маси или Соломенским управлением полиции г. Киева", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, сегодня утром из-под здания Апелляционного суда Киева похитили мотоцикл брата нардепа Мустафы Найема юриста Маси Найема.