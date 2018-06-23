В Полтавской области в результате ДТП погиб помощник нардепа Вилкула

На автодороге "Киев-Харьков" вследствие ДТП погиб помощник народного депутата от политической партии "Оппозиционный блок" Сергей Маркаев. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Полтавской области.

"Вчера на автодороге "Киев-Харьков" в Великобагачанском районе произошло ДТП, где столкнулись автомобиль "Хюндай" с грузовым автомобилем "Даф". Вследствие столкновения водитель, который находился в автомобиле "Хюндай", погиб на месте ДТП. При погибшем было удостоверение консультанта народного депутата", - сказали в полиции Полтавщины.

Открыто уголовное производство, проводится досудебное расследование.

В то же время на своей странице в Facebook народный депутат Александр Вилкул написал, что в ДТП погиб Сергей Маркаев, который, согласно данным на сайте Верховной рада, работал у народного депутата помощником-консультантом на общественных началах.