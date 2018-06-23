Новости в регионах

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Суббота, 23.06.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Денисова просит МККК срочно посетить Балуха и оказать ему медпомощь
Денисова просит МККК срочно посетить Балуха и оказать ему медпомощь
Новости: Для домохозяйств возростут "зеленые тарифы" на 0,8%
Для домохозяйств возростут "зеленые тарифы" на 0,8%
Новости: Германия 0:1 Швеция: онлайн-трансляция матча (1-й тайм)
Германия 0:1 Швеция: онлайн-трансляция матча (1-й тайм)
Новости: Сегодня женятся главные влюбленные "Игры Престолов": подробности события
Сегодня женятся главные влюбленные "Игры Престолов": подробности события
X

Порт "Южный" получил нового руководителя

Порт "Южный"
20:23 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Украины: Анатолий Яблунивский сменил Виталия Жуковского на посту руководителя морского торгового порта "Южный".

Руководителем государственного предприятия "Морской торговый порт "Южный" назначен Анатолий Яблунивский. Как сообщили в пресс-службе порта, А. Яблунивский назначен с 23 июня. Соответствующий приказ подписал государственный секретарь Министерства инфраструктуры Анатолий Галущак.

Новый начальник порта имеет 17-летний опыт работы в морской отрасли. До этого назначения с апреля 2017 года А. Яблунивский возглавлял администрацию Херсонского морского порта, работал замначальника порта по эксплуатации в Измаильском морском торговом порту, исполняющим обязанности заместителя директора по внешнеэкономической и коммерческой деятельности на госпредприятии "Черноморский торговый порт", руководителем по эксплуатации СК "Авлита". С 2001 по 2011 года А. Яблунивский занимал должности заместителя начальника и начальника погрузочно-разгрузочного района №2 ГП "МТП "Южный". А. Яблунивский сменил на посту Виталия Жуковского, который исполнял обязанности директора ГП "МТП "Южный" с декабря 2016 года.

Госпредприятие "Морской торговый порт "Южный" расположено на северо-западном побережье Черного моря, в акватории незамерзающего Малого Аджалыкского лимана и является самым глубоким портом Украины. Предприятие круглогодично выполняет широкий спектр погрузочно-разгрузочных, складских и вспомогательных работ, осуществляет переработку навалочных, генеральных и тарно-штучных грузов. Предприятие оперирует пятью глубоководными причалами, два из которых обрабатывают суда Capesize. В апреле в Мининфраструктуры заявляли, что намерены до 2 июля разработать предварительное технико-экономическое обоснование проекта концессии порта "Южный". Также идет подготовка к передаче в концессию и других морских портов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Анатолий Яблунивский, Порт, Руководитель, Украина, Южный.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

В Киеве задержан мошенник, завладевший кинотеатром В Полтавской области в результате ДТП погиб помощник нардепа Вилкула Масштабное ДТП под Киевом: столкнулись легковушки и грузовики с мороженым

Последние новости

Улыбка до ушей: забавные животные, за которыми нужен глаз да глаз Apple готова бесплатно починить клавиатуры новых MacBook Шахтеру нужен игрок сборной Бразилии
Сегодня читают
01 ЧМ-2018. Сербия подаст жалобу в ФИФА на судейство в матче со сборной Швейцарии
02 В Тихом океане ученые заметили необычное явление
03 Суд вынес решение по нардепу Савченко
04 ЧМ-2018. Расписание матчей 23 июня
05 Катя Осадчая поделилась снимком с годовалым сыном
Новости сегодня
21:55 Как правильно действовать при укусе клеща
21:51 Аргентинская федерация приняла решение по Сампаоли
21:45 Завораживает: красота девушек со смешанной национальностью (Фото)
21:43 СБУ разоблачило возможную продажу химвещества в Россию
21:34 Малиновский прокомментировал свою зрелищную победу в бою с Оробьйо
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Венгрия и Украина обсудят закон "Об Образовании"
Венгрия и Украина обсудят закон "Об Образовании"
Новости: Филарет надеется на скорое получение автокефалии
Филарет надеется на скорое получение автокефалии
Новости: В Британии требуют нового референдума по Brexit
В Британии требуют нового референдума по Brexit
Новости: Ума Турман планирует стать гражданкой Швеции
Ума Турман планирует стать гражданкой Швеции
Добавить комментарий
0