Порт "Южный" получил нового руководителя

Руководителем государственного предприятия "Морской торговый порт "Южный" назначен Анатолий Яблунивский. Как сообщили в пресс-службе порта, А. Яблунивский назначен с 23 июня. Соответствующий приказ подписал государственный секретарь Министерства инфраструктуры Анатолий Галущак.

Новый начальник порта имеет 17-летний опыт работы в морской отрасли. До этого назначения с апреля 2017 года А. Яблунивский возглавлял администрацию Херсонского морского порта, работал замначальника порта по эксплуатации в Измаильском морском торговом порту, исполняющим обязанности заместителя директора по внешнеэкономической и коммерческой деятельности на госпредприятии "Черноморский торговый порт", руководителем по эксплуатации СК "Авлита". С 2001 по 2011 года А. Яблунивский занимал должности заместителя начальника и начальника погрузочно-разгрузочного района №2 ГП "МТП "Южный". А. Яблунивский сменил на посту Виталия Жуковского, который исполнял обязанности директора ГП "МТП "Южный" с декабря 2016 года.

Госпредприятие "Морской торговый порт "Южный" расположено на северо-западном побережье Черного моря, в акватории незамерзающего Малого Аджалыкского лимана и является самым глубоким портом Украины. Предприятие круглогодично выполняет широкий спектр погрузочно-разгрузочных, складских и вспомогательных работ, осуществляет переработку навалочных, генеральных и тарно-штучных грузов. Предприятие оперирует пятью глубоководными причалами, два из которых обрабатывают суда Capesize. В апреле в Мининфраструктуры заявляли, что намерены до 2 июля разработать предварительное технико-экономическое обоснование проекта концессии порта "Южный". Также идет подготовка к передаче в концессию и других морских портов.