Ребенка 4-х лет ударило током во львовском ТРЦ

Ребенка ударило током в одном из торговых центров во Львове. Об этом сообщила пресс-служба Львовского городского совета.

"23 июня приблизительно в 16:00 во Львове, в торговом центре, было поражено электрическим током ребенка 2014 г. рождения", - проинформировали в горсовете со ссылкой на сообщение городского управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения. Пострадавшего с ожогами пальцев 1-й степени после поражения электрическим током в состоянии после судорог доставили в ЛКГДКБ. Обстоятельства инцидента устанавливаются.