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Ребенка 4-х лет ударило током во львовском ТРЦ
Новости Украины: Ребенка 2014 года рождения ударило током в одном из львовских ТРЦ, пострадавшего доставили в больницу.
Ребенка ударило током в одном из торговых центров во Львове. Об этом сообщила пресс-служба Львовского городского совета.
"23 июня приблизительно в 16:00 во Львове, в торговом центре, было поражено электрическим током ребенка 2014 г. рождения", - проинформировали в горсовете со ссылкой на сообщение городского управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения. Пострадавшего с ожогами пальцев 1-й степени после поражения электрическим током в состоянии после судорог доставили в ЛКГДКБ. Обстоятельства инцидента устанавливаются.
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