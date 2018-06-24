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ГСЧС предупредила о пожарной опасности 5 класса

Пожар
14:37 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: Пожары по всей территории Украины за последние дни вынудили ГСЧС объявить 5 уровень пожарной опасности в большинстве областей страны.

Украинцев предупредили о чрезвычайном уровене пожарной опасности на большинстве территории Украины. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"24-27 июня в большинстве районов южных, Кировоградской, Днепропетровской, 26-27 июня и Сумской и Полтавской областей будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.

В Одесской области почти сутки тушили возгорания лузги подсолнуха. 23 июня произошлел пожар в одном из вагонов грузового поезда с древесиной в Киеве. В Николаевской области горела пшеница на корню площадью 4,5 га.

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Новости Украины, ГСЧС, Области, Опасность, Пожар, Украина.
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