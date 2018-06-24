ГСЧС предупредила о пожарной опасности 5 класса

Украинцев предупредили о чрезвычайном уровене пожарной опасности на большинстве территории Украины. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"24-27 июня в большинстве районов южных, Кировоградской, Днепропетровской, 26-27 июня и Сумской и Полтавской областей будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.

В Одесской области почти сутки тушили возгорания лузги подсолнуха. 23 июня произошлел пожар в одном из вагонов грузового поезда с древесиной в Киеве. В Николаевской области горела пшеница на корню площадью 4,5 га.