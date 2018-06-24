https://telegraf.com.ua/files/2018/06/20108304_1952671328341730_3385402605708353472_n-150x90.jpg Украина, Регионы https://telegraf.com.ua/ukraina/mestnyiy/4163201-gschs-predupredila-o-pozharnoy-opasnosti-5-klassa.html
ГСЧС предупредила о пожарной опасности 5 класса
Новости Украины: Пожары по всей территории Украины за последние дни вынудили ГСЧС объявить 5 уровень пожарной опасности в большинстве областей страны.
Украинцев предупредили о чрезвычайном уровене пожарной опасности на большинстве территории Украины. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
"24-27 июня в большинстве районов южных, Кировоградской, Днепропетровской, 26-27 июня и Сумской и Полтавской областей будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.
В Одесской области почти сутки тушили возгорания лузги подсолнуха. 23 июня произошлел пожар в одном из вагонов грузового поезда с древесиной в Киеве. В Николаевской области горела пшеница на корню площадью 4,5 га.
Telegraf.com.ua