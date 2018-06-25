Жуткое ДТП на Крюковщине: Легковушка врезалась в джип и загорелась (Видео)

Вчера, 24 июня, в селе Крюковщина под Киевом произошло ДТП с участием внедорожника Chery Tiggo и Volkswagen Golf, в салоне последнего находилась беременная женщина.

Соответствующее видео опубликовал ГФ "Департамент охраны" в Facebook.

Напомним, что Volkswagen ехал со стороны Киева, а Chery - навстречу. От удара оба автомобиля влетели в ограждение.

"Немец" начал гореть. Чтобы спасти внедорожник, его оттащили от горящей машины. В результате аварии Volkswagen полностью сгорел.

В сгоревшем автомобиле на момент ДТП находилась беременная девушка. Пострадавшую срочно увезли в больницу до прибытия медиков.

Водителя Chery также госпитализировали.