Кличко в Киеве открыл обновленный парк "Победа"

Мэр Киева Виталий Кличко открыл после капитального ремонта первую очередь парка "Победа" в Днепровском районе столицы. Об этом сообщается на официальном сайте городского головы.

"Киев – это город парков. И мы упорно работаем над тем, чтобы эти парки отвечали мировым стандартам: были действительно современными, комфортными и безопасными зонами отдыха для киевлян и гостей столицы. В конце апреля мы инспектировали ход работ в парке "Победа", а сегодня открываем после капитального ремонта первую очередь парка", - сообщил мэр Киева.

Парк "Победа" - это самая большая зона отдыха в Днепровском районе (площадь ее составляет 65 га), расположена в сосновом лесу. Обустроен он был более полувека назад, последнюю перепланировку парка осуществляли 10 лет назад.

На сегодня сделали капитальный ремонт на 7 га парковой зоны от декоративного водоема до ул. Жмаченко. В планах - обновление 35 га парка. Дальнейшие работы будут осуществлять на территории парка от декоративного водоема до ЖК "Парковые озера".

В обновленной части парка проложены новые дорожки, установлены скамейки и урны, облагорожены клумбы с зелеными насаждениями и благоустроены площадки для детей и молодежи: в частности, современный детский игровой комплекс, зона для занятий спортом, два многофункциональных поля для игры в футбол, баскетбол и волейбол. Также есть экопарковки со стороны ул. Жмаченко и обустроен временный полив.

"Имеет парк и свою изюминку – японский уголок. Это мини-оазис в японском стиле с цветником и стилизованным мостиком. Неподалеку от японского уголка можно увидеть экодиван из газонной травы, который, надеюсь, станет любимой фотозоной для посетителей парка", - отметил Кличко.

Масштабные работы по реконструкции столичных парков продолжаются с прошлого года. В частности, в 2017 году была открыта первая очередь парка "Наталка" на Оболони. Месяц назад – обновленная зона отдыха "Владимирская горка". А на прошлой неделе - парк "Отрадный" в Соломенском районе столицы.

Масштабные капитальные ремонтные работы сейчас продолжаются в Сырецком парке, парке "Совки", парке Партизанской славы, второй очереди парка "Наталка".