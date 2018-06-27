Новости в регионах

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Среда, 27.06.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Завершилось очередное заседание ТКГ в Минске: итоги
Завершилось очередное заседание ТКГ в Минске: итоги
Новости: Лидеры Франции и Германии доложат о прогрессе Минских соглашений
Лидеры Франции и Германии доложат о прогрессе Минских соглашений
Новости: Южная Корея 0:0 Германия: онлайн-трансляция матча (2-й тайм)
Южная Корея 0:0 Германия: онлайн-трансляция матча (2-й тайм)
Новости: В далекой галактике была зафиксирована загадочная вспышка
В далекой галактике была зафиксирована загадочная вспышка
X

Не дождался приговора: на Полтавщине из зала суда сбежал преступник

Преступник
17:04 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: На Полтавщине опасный преступник сбежал из зала суда, его разыскивает полиция.

На Полтавщине разыскивают осужденного за опасные преступления, который сбежал из зала Миргородского суда. Считают, что он может иметь оружие.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Полтавской области.

"Полиция разыскивает особо опасного вероятно вооруженного преступника, который сбежал из зала Миргородского районного суда... По предварительной информации, осужденный может передвигаться на автомобиле марки Audi А6 серебристого цвета (кузов универсал) на номерах прибалтийской республики. При себе может иметь оружие", - говорится в сообщении.

Разыскиваемый – 40-летний Суржан Виталий Александрович, осужден за совершение преступлений, предусмотренных ст. 257 (бандитизм), 187 (разбой), 289 (незаконное завладение транспортным средством), 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины.

В Полтавском регионе уже введен в действие оперативный план. На розыск преступника ориентирован весь личный состав полиции области.

Всех, кто видел беглеца или может сообщить полезную информацию, просят обращаться в полицию.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Миргородский суд, Побег, Полавская область, Розыск, Украина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

В Украине почти сто пляжей, где опасно купаться: список В Украине приговорили к 11 годам тюрьмы шпиона из Ирана На этой неделе в Киеве проходят сезонные ярмарки

Последние новости

В КГГА начали подготовку к уборке заснеженных улиц столицы Нереально красивые снимки диких животных и растений в естественной среде (Фото) У Трампа назвали приоритеты в политике по Украине
Сегодня читают
01 После жары в Украину придет резкое похолодание
02 Определились первые пары 1/8 финала ЧМ-2018
03 Футбольный комментатор умер во время матча ЧМ-2018
04 ЧМ-2018. Расписание матчей 27 июня
05 Турчинов: Мы должны получить полумиллионную армию
Новости сегодня
18:14 В РФ рассказали первые подробности будущей встречи Трампа и Путина
18:06 Прикольный и креативный дизайн штрих-кодов (Фото)
17:59 ПФЛ: какие клубы потеряли статус профессиональных
17:55 В ЕС анонсировали решение по МН17 на ближайшем саммите
17:45 В Instagram появится функция видеочата
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Парубий подписал закон о нацбезопасности
Парубий подписал закон о нацбезопасности
Новости: Порошенко: Доля рынка ЕС для торговли Украины достигла 42%
Доля рынка ЕС для торговли Украины достигла 42%
Новости: Опубликован закон о запуске работы Антикоррупционного суда
Опубликован закон о запуске Антикоррупционного суда
Новости: Названа десятка самых достоверных фильмов о динозаврах
Названа десятка самых достоверных фильмов о динозаврах
Добавить комментарий
0