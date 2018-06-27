Не дождался приговора: на Полтавщине из зала суда сбежал преступник

На Полтавщине разыскивают осужденного за опасные преступления, который сбежал из зала Миргородского суда. Считают, что он может иметь оружие.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Полтавской области.

"Полиция разыскивает особо опасного вероятно вооруженного преступника, который сбежал из зала Миргородского районного суда... По предварительной информации, осужденный может передвигаться на автомобиле марки Audi А6 серебристого цвета (кузов универсал) на номерах прибалтийской республики. При себе может иметь оружие", - говорится в сообщении.

Разыскиваемый – 40-летний Суржан Виталий Александрович, осужден за совершение преступлений, предусмотренных ст. 257 (бандитизм), 187 (разбой), 289 (незаконное завладение транспортным средством), 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины.

В Полтавском регионе уже введен в действие оперативный план. На розыск преступника ориентирован весь личный состав полиции области.

Всех, кто видел беглеца или может сообщить полезную информацию, просят обращаться в полицию.